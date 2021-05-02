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«СКА-Хабаровск» в меньшинстве обыграл брянское «Динамо»

«СКА-Хабаровск» в меньшинстве обыграл брянское «Динамо»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 40-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021 «СКА-Хабаровск» принимал брянское «Динамо». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 71-й минуте главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку защитнику «СКА-Хабаровска» Кириллу Большакову, после чего хозяева остались в меньшинстве. На 82-й минуте матча счёт открыл полузащитник хабаровской команды Максим Мартусевич.

«СКА-Хабаровск» набрал 60 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. Брянское «Динамо» (32) — на 20-м месте. Напомним, ранее брянский клуб лишился шансов на сохранение места в ФНЛ. Лидером соревнований являются самарские «Крылья Советов» (89).

ФНЛ - Первый дивизион. 40-й тур
02 мая 2021, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Динамо-Брянск
Брянск
1:0 Мартусевич – 82'
Удаления: Большаков – 71' / нет
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