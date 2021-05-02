«СКА-Хабаровск» в меньшинстве обыграл брянское «Динамо»

В матче 40-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021 «СКА-Хабаровск» принимал брянское «Динамо». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 71-й минуте главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку защитнику «СКА-Хабаровска» Кириллу Большакову, после чего хозяева остались в меньшинстве. На 82-й минуте матча счёт открыл полузащитник хабаровской команды Максим Мартусевич.



«СКА-Хабаровск» набрал 60 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. Брянское «Динамо» (32) — на 20-м месте. Напомним, ранее брянский клуб лишился шансов на сохранение места в ФНЛ. Лидером соревнований являются самарские «Крылья Советов» (89).