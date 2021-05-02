Нападающий «Химок» Конате — о Григории Иванове: кажется, все судьи боятся его

Нападающий «Химок» Мохамед Конате рассказал о своём этапе карьеры в «Урале», первом выученном русском слове, а также о впечатлении от знакомства с президентом клуба Григорием Ивановым.
«На первых тренировках в Екатеринбурге думал, что «б**ть» — это «привет», потому что все постоянно говорили друг другу это слово. Спрашиваю Лунгу: «Чиса, что такое «б**ть?». Он отвечает: «Ну, «б**ть» —это «б**ть». Честно, это было первое русское слово, которое я выучил. Сейчас знаю 10-15 матерных слов, но во время игры слышу их очень много. Думаю, что в сложных матчах, когда ничего не получается, 60-70% речи футболистов — исключительно мат. Но это можно понять — все злятся и нервничают.
Когда впервые встретился с Ивановым, он сказал: «Я буду с тобой». И сдержал свое слово: если что-то шло не так, он звонил и говорил: «Давай, приезжай в офис, всё уладим». У меня день рождения 12 декабря, и как-то раз я остался в этот день в Екатеринбурге совсем один. Все ребята разъехались по отпускам, и мне было очень одиноко. Но Григорий Викторович отправил ко мне нашего переводчика Андрея, с которым передал праздничный торт, а потом позвонил мне и поздравил, так что Иванов — топ! Когда в последний раз играл против «Урала» за «Химки», он подошёл ко мне и в шутку сказал: «Если сегодня выйдешь на поле, забивать нам не надо. Сделаешь это — я тебя убью».
Для меня стало шоком, когда увидел Иванова на скамейке запасных вместе с командой. Я спрашивал ребят: «А почему президент с нами?». А они отвечали, что это нормально, он на каждой игре так. Одно могу сказать: когда Иванов указывает тебе на ошибки на привычном ему языке, ты их уже потом не совершаешь. И ещё что я заметил: кажется, все судьи боятся его», — приводит слова Конате Матч ТВ.
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