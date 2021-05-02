Ультрас «Милана» потребовали от Доннаруммы не играть с «Юве», если он не продлит контракт

Ультрас «Милана» встретились с вратарём клуба Джанлуиджи Доннаруммой и потребовали от него не выходить на матч с «Ювентусом» в случае, если он не подпишет новый контракт, сообщает Sky Sports Italia.



По информации источника, группа активных фанатов команды посетила базу клуба вчера за несколько часов до матча 34-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Милан» — «Беневенто». Они требовали встречи с вратарём, однако клуб отклонил их требование. После чего Доннарумма всё же вышел поговорить с фанатами. Ультрас потребовали голкипера подписать новый контракт на следующей неделе, иначе посоветовали ему не выходить на матч с «Ювентусом», который состоится 9 мая.



Контракт Доннаруммы истекает 30 июня. По слухам, вратарь может перейти в «Ювентус» на правах свободного агента после этой даты.



«Милан» в 34 матчах набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Аталанта» отстаёт на одно очко, но имеет матч в запасе. У «Наполи» и «Юве» по 66 очков и также один матч в запасе.

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