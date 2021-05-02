Появилось фото третьей формы «Аякса» на сезон-2021/2022, вдохновлённой Бобом Марли

Портал Footyheadlines опубликовал изображение третьего комплекта формы «Аякса» на сезон-2021/2022.
Футболка амстердамского клуба будет выполнена в чёрном цвете. На плечах расположатся три полоски, выполненные в фирменных цветах ямайского музыканта Боба Марли — зелёном, жёлтом и красном. На спине будут размещены изображения трёх разноцветных птиц, что является отсылкой к песне Марли Three Little Birds («Три маленькие птички»). Технический спонсор «Аякса» — немецкая компания adidas.
Фото: Footyheadlines
Амстердамский «Аякс» в 30 матчах набрал 76 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов сезона-2020/2021. Сегодня, 2 мая, «Аякс» проведёт матч 31-го тура чемпионата Нидерландов с «Эмменом». Встреча пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме.
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