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«Лацио» — «Дженоа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 13:30

«Лацио» — «Дженоа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 13:30
Футбол / Италия 0

Сегодня, 2 мая, состоится матч «Лацио» — «Дженоа». Встреча 34-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Пьеро Джакомелли. Помогать ему будут ассистенты Джованни Баччини и Маттео Боттегони. Резервный рефери — Розарио Абиссо.

«Лацио», набрав 61 очко, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дженоа» (36) располагается на 13-й строчке. В матче первого круга команды сыграли вничью 1:1. На гол на 15-й минуте с пенальти игрока римского клуба Иммобиле ответил точным попаданием форвард генуэзской команды Маттиа Дестро на 58-й минуте. Игра состоялась 3 января 2021 года.

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