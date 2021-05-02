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Илья Кутепов рассказал о ходе восстановления после сотрясения мозга

Илья Кутепов рассказал о ходе восстановления после сотрясения мозга
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рассказал о ходе восстановления после повреждения. Напомним, в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0) Кутепов получил сотрясение мозга.

«После дерби с ЦСКА я был не в лучшем состоянии, потому что устал и случилось это небольшое недоразумение. Но сейчас всё в порядке. На последних минутах после удара мяч попал мне в правую сторону головы, в область виска. Фокус немножко поплыл, но дальше всё нормально было.

Сейчас чувствую себя лучше, можно сказать, что восстановился. Пока тренируюсь по индивидуальной программе, но посмотрим, что будет дальше», — сказал Кутепов в интервью пресс-службе «Спартака».

Завтра, 3 мая, «Спартак» проведёт матч чемпионата России с тульским «Арсеналом».

Илья Кутепов — о сотрясении в дерби: мяч попал прямо в висок. Тряхануло, фокус поплыл
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