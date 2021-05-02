Наумов: «Зенит» станет чемпионом, даже если проиграет «Локомотиву»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем матче команды с «Зенитом» в 28 туре РПЛ. Встреча пройдёт сегодня, 2 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«От встречи «Зенит» — «Локомотив» жду позитивных и интересных моментов в игре. Я сам пойду на стадион и буду болеть за российский футбол. Мне дороги обе команды, поэтому не стану отдавать никому предпочтение — буду просто болеть за красивую игру. Хотя такие матчи обычно не бывают зрелищными: у «Зенита» на кону стоит чемпионство, а у «Локомотива» — второе место и Лига чемпионов. Такие матчи, как правило, получаются закрытыми. Полагаю, будет ничья 1:1 или даже 0:0.



«Зенит» станет чемпионом, даже если проиграет «Локомотиву» — разве что не оформит сегодня чемпионство и придётся делать это на выезде — что очень плохо. Думаю, «Зенит» уже готовится к банкету и вручению медалей. Хотя и говорят, что это плохая примета, но именно так обычно и бывает.



«Локомотив» — не подарок: они выиграли все свои матчи после зимней паузы. Сейчас «Локомотив» однозначно доминирует в нашей лиге: забил кучу голов, очень мало пропустил, Николич использует свою знаменитую тактику. «Зенит» получит сильного соперника, и «Локомотив» даст хороший бой. Для специалистов игра будет особенно интересной и содержательной, а для болельщиков — не факт. Игра будет закрытой и тяжёлой.



Если «Локомотив» вырвет хотя бы «ничейку», то дальше можно будет не сомневаться, что он не отдаст никому лигочемпионское место. Если «Локомотив» проиграет, то это будет намного сложнее: «Спартак» сможет опередить их на одно очко, тогда не всё будет зависеть только от «Локомотива». У «Спартака» хороший календарь, а у «Локомотива» впереди матч с «Динамо» на нейтральном поле — они тоже хотят попасть в еврокубки. Для железнодорожников очень важно зацепить хотя бы ничью», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



«Зенит» в 27 матчах набрал 58 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» в 27 матчах набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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