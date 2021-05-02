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«Химки» — «Урал»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ

«Химки» — «Урал»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Урала» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Химки» — «Урал».

«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Дагерстол, Могилевец, Трошечкин, Боженов, Конате, Себаи, Глушенков.

Запасные: Хомич, Генералов, Гапон, Логашов, Тихонов, Кухарчук, Мирзов, Корян, Казанцев, Алиев.

«Урал»: Годзюр, Рыков, Кулаков, Страндберг, Адамов, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Августиняк, Гаджимурадов, Погребняк.

Запасные: Коновалов, Герасимов, Кузьмичёв, Евсеев, Подберёзкин, Йовичич, Магомадов, Ибрахимай.

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