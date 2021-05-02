Самедов: «Локомотиву» и чемпионом стать ещё возможно

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Самедов, ныне занимающий пост старшего селекционера клуба по молодёжному футболу, поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который состоится сегодня, 2 мая.
«Сегодня очень важный матч: либо обострится борьба за чемпионство, либо всё окончательно станет известно. В любом случае борьба за Лигу чемпионов продолжится. Сможет ли «Зенит» сегодня стать чемпионом? Надеюсь, что такого не произойдёт. Но понятно, что всегда возможны три результата. Сегодняшний матч — исключение.
Верю, что «Локомотив» займёт второе место и пробьётся в Лигу чемпионов. Думаю, москвичам это по силам. Всё возможно, да и чемпионом стать возможно, — по-разному ведь может случиться. «Спартаку» тоже может хватить сил догнать красно-зелёных. Сейчас у команд всё в руках, всё зависит только от них самих», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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