Петржела: «Зенит» сегодня снова станет чемпионом, им нет равных в России

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящем матче команды с «Локомотивом» в 28-м туре РПЛ. Встреча пройдёт сегодня, 2 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«К сожалению, не получится посмотреть матч. Но я точно уверен, что «Зенит» победит и снова станет чемпионом России! Поймите, матч пройдёт в Санкт-Петербурге, прекрасный антураж вокруг игры, а самое главное — команда хочет получить долгожданный Кубок на глазах своих болельщиков. Идеальный момент для того, чтобы порадовать своих поклонников — меня в том числе. «Локомотив» набрал ход, но сегодня на поле будет доминировать одна команда — она из Санкт-Петербурга.



В чемпионате России «Зениту» нет равных. Команду критикуют за игру? Разве можно стать чемпионом с плохой игрой? Третье золото подряд! Правда, в Лиге чемпионов дела идут не лучшим образом — не хватает опыта. Но ничего страшного, я верю в команду.



Семак должен остаться главным тренером «Зенита». Да, он молодой специалист, ему не всегда хватает опыта в тех же еврокубках… Но Сергей быстро учится. Думаю, союз «Зенита» и Семака должен продолжаться как можно дольше», — сказал Властимил Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



«Зенит» в 27 матчах набрал 58 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» в 27 матчах набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.