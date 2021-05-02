«Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

Сегодня, 2 мая, состоится матч 34-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле. Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ассистенты — Иан Хассин и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.



Лондонский «Арсенал» в 33 матчах набрал 46 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл» (36) идёт на 17-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (80).



В первом круге турнира «Арсенал» обыграл соперников со счётом 3:0. Встреча состоялась 18 января 2021 года.