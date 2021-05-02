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Появилось фото третьей формы «Манчестер Сити» на сезон-2021/2022. На ней нет эмблемы клуба

Появилось фото третьей формы «Манчестер Сити» на сезон-2021/2022. На ней нет эмблемы клуба
Футбол / Англия 0

Портал Esvaphane опубликовал изображение третьего комплекта формы «Манчестер Сити» на сезон-2021/2022.

Футболка английского клуба будет выполнена в тёмно-синем цвете. На футболке не будет эмблемы «Манчестер Сити». Вместо неё на груди разместится название клуба, выполненное в голубом цвете. Остальные детали экипировки «горожан» будут белого цвета. Технический спонсор «Манчестер Сити» — немецкая компания Puma.

Фото: Esvaphane

«Манчестер Сити» в 34 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Напомним, 4 мая «Манчестер Сити» проведёт ответную встречу 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен». Первый матч завершился победой «горожан» со счётом 2:1.

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