Появилось фото третьей формы «Манчестер Сити» на сезон-2021/2022. На ней нет эмблемы клуба
Портал Esvaphane опубликовал изображение третьего комплекта формы «Манчестер Сити» на сезон-2021/2022.
Футболка английского клуба будет выполнена в тёмно-синем цвете. На футболке не будет эмблемы «Манчестер Сити». Вместо неё на груди разместится название клуба, выполненное в голубом цвете. Остальные детали экипировки «горожан» будут белого цвета. Технический спонсор «Манчестер Сити» — немецкая компания Puma.
Фото: Esvaphane
«Манчестер Сити» в 34 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Напомним, 4 мая «Манчестер Сити» проведёт ответную встречу 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен». Первый матч завершился победой «горожан» со счётом 2:1.
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