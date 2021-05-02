Бьорн Куйперс назначен на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «МС» — «ПСЖ»

4 мая состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «ПСЖ». Встреча пройдёт на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. Официальный сайт УЕФА объявил арбитров, которые будут работать на матче.
Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помощниками рефери станут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Четвертый арбитр — грек Тасос Сидиропулос. Видеопомощник рефери — Пол ван Букел, ассистент видеопомощника рефери — Деннис Хиглер.
В прошлый вторник соперники встретились на «Парк-де-Пренс» во Франции. Победа в матче стала 50-й для «Сити» в Лиге чемпионов и шестой кряду. Прежде таких длительных победных серий
у клуба из Манчестера в Лиге чемпионов не было. «ПСЖ» и «Сити» могут стать 23-м обладателем Кубка чемпионов и первым новым победителем турнира в эру Лиги чемпионов с 2012 года, когда трофей завоевал «Челси».
- 2 мая 2021
-
14:54
-
14:50
-
14:23
-
14:18
-
13:50
-
13:44
-
13:32
-
13:29
-
13:19
-
13:11
-
12:56
-
12:53
-
12:31
-
12:29
-
12:01
-
11:47
-
11:39
-
11:24
-
11:23
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:28
-
10:28
-
09:59
-
09:56
-
09:47
-
09:30
-
09:29
-
09:24
-
02:01
-
00:56
-
00:53
-
00:52
-
00:30