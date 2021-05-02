Бьорн Куйперс назначен на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «МС» — «ПСЖ»

4 мая состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «ПСЖ». Встреча пройдёт на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. Официальный сайт УЕФА объявил арбитров, которые будут работать на матче.



Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помощниками рефери станут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Четвертый арбитр — грек Тасос Сидиропулос. Видеопомощник рефери — Пол ван Букел, ассистент видеопомощника рефери — Деннис Хиглер.



В прошлый вторник соперники встретились на «Парк-де-Пренс» во Франции. Победа в матче стала 50-й для «Сити» в Лиге чемпионов и шестой кряду. Прежде таких длительных победных серий

у клуба из Манчестера в Лиге чемпионов не было. «ПСЖ» и «Сити» могут стать 23-м обладателем Кубка чемпионов и первым новым победителем турнира в эру Лиги чемпионов с 2012 года, когда трофей завоевал «Челси».

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