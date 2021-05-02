Боярский: кроме победы, результата быть не может, договорных матчей у «Зенита» не бывает

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который состоится сегодня, 2 мая.

«На днях посетил игру баскетбольного «Зенита» — мы красиво сделали «Барселону». На матче присутствовали и Тимощук, и Дзюба… У них после победы баскетбольных коллег настроение точно боевое. Ведь все видели, как старались баскетболисты.



Все будем болеть и переживать за «Зенит», будем держать кулачки. Лично планирую быть на игре. Думаю, должны побеждать «Локомотив». Молодёжь продемонстрирует свои способности, а Дзюба покажет свою лучшую игру. Если победим, то в Санкт-Петербурге будет праздник — «Зенит» в третий раз возьмёт золото. Это станет некой традицией в предъюбилейные годы в дальнейшем.



Что должно случиться, чтобы «Зенит» сегодня не стал чемпионом? Плохое настроение — только этот фактор может помешать команде. Не будем забывать, что встреча состоится в светлый праздник… Думаю, Господь Бог всегда благоволил Санкт-Петербургу — нам нужна только победа. Другого результата быть не может, ведь договорных матчей у «Зенита» не бывает. Команда находится в отличной форме: они сумели отдохнуть, поэтому покажут настоящий футбол.



Если «Зенит» станет чемпионом, буду праздновать на всю катушку. Для меня празднование — это застолье, тосты за команду, за тренеров и болельщиков. В общем, постараюсь хорошенько отметить», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.