«Ростов» — «Тамбов»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Тамбова» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ростов» — «Тамбов».



«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Глебов, Хашимото, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.



Запасные: Лукьянов, Козлов, Рукас, Павловец, Алеесами, Мамаев, Байрамян, Махатадзе, Тугарев, Фольмер, Обухов, Саплинов.



«Тамбов»: Сямук, Денисов, Васиев, Кайков, Мартынов, Алиев, Терехов, Кабахидзе, Карп, Карапузов, Архипов.



Запасные: Сычёв, Гигашвили, Нусуев, Еркин, Ахмаев, Дроздов, Чабанов, Герман, Минаев, Климов.