«Ростов» — «Тамбов»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Тамбова» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ростов» — «Тамбов».
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Глебов, Хашимото, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.
Запасные: Лукьянов, Козлов, Рукас, Павловец, Алеесами, Мамаев, Байрамян, Махатадзе, Тугарев, Фольмер, Обухов, Саплинов.
«Тамбов»: Сямук, Денисов, Васиев, Кайков, Мартынов, Алиев, Терехов, Кабахидзе, Карп, Карапузов, Архипов.
Запасные: Сычёв, Гигашвили, Нусуев, Еркин, Ахмаев, Дроздов, Чабанов, Герман, Минаев, Климов.
Рекомендуем вам
- 2 мая 2021
-
16:31
-
16:23
-
16:23
-
16:16
-
16:16
-
16:11
-
16:05
-
16:05
-
15:58
-
15:52
-
15:51
-
15:41
-
15:39
-
15:23
-
15:16
-
15:07
-
15:04
-
14:54
-
14:50
-
14:23
-
14:18
-
13:50
-
13:44
-
13:32
-
13:29
-
13:19
-
13:11
-
12:56
-
12:53
-
12:31
-
12:29
-
12:01
-
11:47
-
11:39
-
11:24
Партнерский контент
Рекомендуем вам