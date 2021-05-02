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«Ростов» — «Тамбов»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ

«Ростов» — «Тамбов»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Тамбова» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ростов» — «Тамбов».

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Глебов, Хашимото, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.

Запасные: Лукьянов, Козлов, Рукас, Павловец, Алеесами, Мамаев, Байрамян, Махатадзе, Тугарев, Фольмер, Обухов, Саплинов.

«Тамбов»: Сямук, Денисов, Васиев, Кайков, Мартынов, Алиев, Терехов, Кабахидзе, Карп, Карапузов, Архипов.

Запасные: Сычёв, Гигашвили, Нусуев, Еркин, Ахмаев, Дроздов, Чабанов, Герман, Минаев, Климов.

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