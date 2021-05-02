Нигматуллин: «Локо» может лишить «Зенит» возможности досрочно отпраздновать чемпионство

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о предстоящем матче команды с «Зенитом» в 28 туре РПЛ. Встреча пройдёт сегодня, 2 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В случае победы сегодня клуб из Санкт-Петербурга досрочно станет чемпионом.



«Безусловно, матч «Зенита» и «Локомотива» — центральнейший матч не только тура, но и всего чемпионата. После зимней паузы «Локомотив» сделал мощнейший рывок, даже мощнее, чем сам «Зенит», который идёт на первом месте. Если бы «Локомотив» играл так и до перерыва, то ситуация была бы совсем другая.



Для железнодорожников сегодняшний матч будет битвой за шесть очков. Победа очень важна, чтобы оставить за собой второе место и завоевать путёвку в Лигу чемпионов. После сборов «Локомотив» победил все свои матчи, поэтому надеюсь, что и с «Зенитом» получится такая игра, которая получалась против других соперников. Если «Локомотив» победит, то это точно украсит наш чемпионат.



«Локомотив» может лишить «Зенит» возможности отпраздновать чемпионство на домашнем стадионе. Стать чемпионами дома всегда приятнее, но самое главное — всё-таки до этого чемпионства добраться. Не вижу фаворита. Предполагаю, что будет результативная ничья. Обе команды хорошо играют в атаке и не так много пропускают, поэтому будет очень интересно наблюдать за игрой», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



«Зенит» в 27 матчах набрал 58 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» в 27 матчах набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Наумов: «Зенит» станет чемпионом, даже если проиграет «Локомотиву»