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Сенников: у «Локомотива» хорошие шансы в матче с «Зенитом»

Сенников: у «Локомотива» хорошие шансы в матче с «Зенитом»
Футбол / РПЛ 0
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Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который состоится сегодня, 2 мая.

«У «Локомотива» очень длинная серия побед, но сейчас предстоит сыграть против серьёзного соперника, идущего на первом месте. Москвичам будет сложно, ведь у «Зенита» есть огромное желание стать чемпионом именно в Санкт-Петербурге — они приложат для этого максимум усилий.

Сложно сказать, кто выглядит предпочтительнее. «Локомотив» выступает очень уверенно, сбалансировано, провалов не видно. Если они продолжат в том же духе, то есть хорошие шансы. Не думаю, что «Локо» устроит ничья — будут играть на победу.

Останется ли «Локо» на втором месте? Все команды, которые борются за еврокубки, теряют очень. Разве что «Рубин» держится. Не уверен, что «Спартак» одержит победы во всех оставшихся матчах. Возможно, что потеря очков «Локомотива» в сегодняшнем матче ничего не решит. Но борьба со «Спартаком» за лигочемпионское место будет длиться до последнего тура», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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