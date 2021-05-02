Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч Серии А с «Сассуоло»

Российский полузащитник Алексей Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч 34-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло». Хавбек начнёт встречу на скамейке запасных.

«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Мюльдюр, Кирьякопулос, Марлон, Локателли, Траоре, Берарди, Обианг, Бога, Дефрель.



«Аталанта»: Голлини, Хатебур, Толои, Джимсити, Гозенс, Малиновский, Фройлер, Пессина, де Рон, Ромеро, Сапата.

Матч 34-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Аталанта» состоится сегодня, 2 мая, на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в городе Реджо-нель-Эмилия. Начало матча — в 16:00 мск. «Аталанта» в 33 матчах набрала 68 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» (52) — на восьмом месте.