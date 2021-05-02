Малком: «Зенит» сегодня должен взять реванш у «Локомотива» за 2018 год

Нападающий «Зенита» Малком рассказал об особенной мотивации команды на матч с «Локомотивом» в 28 туре РПЛ. Встреча пройдёт сегодня, 2 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«У нас два варианта в этой игре: победа или победа. Других нет. Понятно, что и для «Локомотива» ситуация точно такая же. Поэтому очень хочется, чтобы болельщики поддерживали нас с первой до последней минуты. Мы обязаны навязать «Локо» свой футбол. И, конечно, очень хочется оформить титул именно в таком матче.



Прекрасно представляем себе, что будет в случае каждого из трёх возможных исходов. Но в голове у нас сейчас только победа — ни о чём другом даже не думаем.



В матче «Локомотив» — «Зенит» 2018 года в Москве, железнодорожники обыграли петербуржцев и досрочно стали чемпионами. Значит, мы тем более должны выиграть сегодня, чтобы взять реванш, а счёт в подобных ситуациях стал 1:1», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».



«Зенит» в 27 матчах набрал 58 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» в 27 матчах набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В случае победы сегодня клуб из Санкт-Петербурга досрочно станет чемпионом.