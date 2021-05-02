Сергеев — о выходе «Крыльев Советов» в РПЛ: сил никаких и эмоций тоже. Это заслуга команды

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев после матча ФНЛ с «Акроном» (2:1) прокомментировал выход команды в Российскую Премьер-Лигу.



«Спасибо за поздравления. Это была самая трудная, важная и долгожданная победа за весь сезон. Дерби двух городов. Силы и эмоции просто ушли, поскорее бы это всё ушло. У нас осталось две задачи: занять первое место, второе нам не нужно, и к финалу подойти в хорошем тонусе, сыграть достойно. Финал всегда 50 на 50, сейчас не хочется думать об этом. Мы понимаем уровень „Локомотива“.



Эмоций очень много, все поздравили, поаплодировали, но мы говорим, что нам нужно только первое место. Сейчас плечо болит и ногой ударился об штангу. Играл до конца, но эта победа — заслуга всей команды. Они меня выводили много раз на гол. Мы шли к этому с 3 августа. Сил никаких и и эмоций тоже. Осталось чуть-чуть времени. Сейчас восстановимся и всё будет хорошо.



Этот матч отражает характер команды. Также сплочение, мы играли друг за друга до конца. Три минуты добавили, хотя можно добавлять и пять, и шесть. Проявили характер и забили победный. Поздравляю команду, тренеров и весь персонал, всю Самару. Все хотят большего, и все хотят первое место, будем играть. О голах и очках никто не думает. Побьёт кто-то рекорд или нет — не важно, всем нужно первое место. Закончится сезон, тогда и будем всё считать», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Чернов: задача «Крыльев Советов» в ФНЛ — набрать 100 очков и забить 100 голов