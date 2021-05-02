Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Монако» — «Лион». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Погба: считаю себя самым модным футболистом «Манчестер Юнайтед»

Погба: считаю себя самым модным футболистом «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в преддверии матча 34-го тура АПЛ с «Ливерпулем» ответил на вопросы болельщиков на официальном сайте манкунианцев.

Стив, фанат «МЮ» из Нигерии, спросил французского полузащитника о том, кто, на его взгляд, является самым большим модником в манкунианском клубе?

«Думаю, вы уже знаете ответ на этот вопрос. Порой люди не понимают мои предпочтения и слегка удивляются тому, какие цвета я выбираю. Я просто остаюсь собой и отличаюсь от других. Может быть, я не самый модный, но на мой взгляд я именно такой, и это всё, что имеет значение для меня», – ответил Погба.

Люси, болельщица «красных дьяволов» из Великобритании, спросила о том, кто самый опрятный в раздевалке команды, а кто, наоборот, самый неопрятный.

«Хм, интересный вопрос. Самый аккуратный — это Донни ван де Бек, а наименее аккуратный — Эрик Бейи», — рассказал 28-летний полузащитник.

Матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 2 мая. Начало встречи — в 18:30 мск.

Погба — о пенальти: пытаюсь играть как англичанин, но не умею делать подкаты
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021