Погба: считаю себя самым модным футболистом «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в преддверии матча 34-го тура АПЛ с «Ливерпулем» ответил на вопросы болельщиков на официальном сайте манкунианцев.
Стив, фанат «МЮ» из Нигерии, спросил французского полузащитника о том, кто, на его взгляд, является самым большим модником в манкунианском клубе?
«Думаю, вы уже знаете ответ на этот вопрос. Порой люди не понимают мои предпочтения и слегка удивляются тому, какие цвета я выбираю. Я просто остаюсь собой и отличаюсь от других. Может быть, я не самый модный, но на мой взгляд я именно такой, и это всё, что имеет значение для меня», – ответил Погба.
Люси, болельщица «красных дьяволов» из Великобритании, спросила о том, кто самый опрятный в раздевалке команды, а кто, наоборот, самый неопрятный.
«Хм, интересный вопрос. Самый аккуратный — это Донни ван де Бек, а наименее аккуратный — Эрик Бейи», — рассказал 28-летний полузащитник.
Матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 2 мая. Начало встречи — в 18:30 мск.
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