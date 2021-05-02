«Химки» набрали больше всех очков в последних 15 матчах РПЛ

Сегодня, 2 мая, состоялся матч «Химки» — «Урал». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу подмосковной команды 1:0.



Таким образом, в последних 15 матчах Российской Премьер-Лиги «Химки» набрали 35 очков, что является наибольшим показателем среди всех команд турнира. Подмосковный клуб одержал 11 побед, дважды сыграл вничью и дважды проиграл. «Химки» также выиграли восемь домашних матчей подряд, установив личный рекорд.

«Химки» в 28 матчах набрали 44 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (31) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (58).