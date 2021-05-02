Канищев: если «Зенит» обыграет «Локомотив» и станет чемпионом, отпраздную кружкой пива

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
«От матча «Зенит» — «Локомотив» жду хорошей, а главное, интересной игры. Нас ждёт битва равных соперников — в матче может произойти всё что угодно. Если мы говорим о последних результатах, «Локомотив» выглядит предпочтительнее, но «Зенит» играет дома и хочет стать чемпионом, поэтому у них будет запредельная мотивация.
Если «Зенит» победит и станет чемпионом, то я отпраздную кружкой пива», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Встреча «Зенит» — «Локомотив» пройдёт сегодня, 2 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 2 мая 2021
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