Канищев: если «Зенит» обыграет «Локомотив» и станет чемпионом, отпраздную кружкой пива

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«От матча «Зенит» — «Локомотив» жду хорошей, а главное, интересной игры. Нас ждёт битва равных соперников — в матче может произойти всё что угодно. Если мы говорим о последних результатах, «Локомотив» выглядит предпочтительнее, но «Зенит» играет дома и хочет стать чемпионом, поэтому у них будет запредельная мотивация.



Если «Зенит» победит и станет чемпионом, то я отпраздную кружкой пива», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Встреча «Зенит» — «Локомотив» пройдёт сегодня, 2 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.