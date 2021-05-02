Эль-Ненни воспользовался нерасторопностью Обамеянга и открыл счёт в матче с «Ньюкаслом»

На стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне проходит матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал». Идёт 18-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу лондонцев.
Счёт был открыт уже на 5-й минуте — после флангового прострела нападающий «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг не смог акцентированно пробить, мяч отскочил к линии штрафной, где находился полузащитник Мохамед Эль-Ненни — египтянин в одно касание идеально ударил в дальний нижний угол.
Видео точного удара Мохамеда Эльнени
Это первый гол 28-летнего полузащитника в нынешнем сезоне АПЛ.
Лондонский «Арсенал» в 33 матчах набрал 46 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл» (36) — на 17-м месте.
В первом круге турнира «Арсенал» обыграл «сорок» со счётом 3:0.
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