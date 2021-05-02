Черевченко — о встрече с «Уралом»: до 15-й минуты был хороший матч

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0).



«До 15-й минуты был хороший матч, мы забили быстрый гол. Удаление все наши планы немножко подпортило. Я не смотрел повтор удаления и не собираюсь. Не хочу об этом разговаривать. Будем надеяться, что с Конате ничего серьёзного и в следующем матче он будет в строю.



Повлиял ли на выбор Глушенкова его гол «Динамо»? Повлиял или нет, это уже второй вопрос. А то, что Макс набрал оптимальную форму и прилично выглядел на тренировках — поэтому такой выбор. Стоит ли ждать против «Спартака» Глушенкова и Мирзова? Есть ещё время до матча. Если всё будет хорошо, то почему нет, у нас 23 человека в команде. На поле может выйти любой.



Что касается интереса других клубов к Лантратову, это вопрос не ко мне, а к руководству. Я только рад за Илью, потому что знаю его очень давно. Он вырос в очень сильного вратаря. Еврокубки? Я живу сегодняшним днём. Верить или не верить — это потом. Почему Кухарчук выходит со скамейки? Нам нужны те футболисты, которые могут усилить игру. А Илья — к нему претензий нет вообще. Он хорошо выходит», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

Матвеев: «Урал» не смог забить гол, хотя предпосылок было предостаточно