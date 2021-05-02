Калакуцкий: игроки «Крыльев Советов» и без премиальных хотят занять первое место в ФНЛ

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий после матча ФНЛ с «Акроном» (2:1) прокомментировал выход команды в Российскую Премьер-Лигу.



«Команда сделала то, что должна была сделать — оформила путёвку в РПЛ! Радостно, что сделали это заранее, а не тянули до конца чемпионата. Сегодня была очень трудная игра, очередная волевая победа, и очень рад за Ваню Сергеева, который забил два мяча и приблизился к рекорду.



Иван Ломаев торопился в добавленное время, чтобы выиграть? Команда молодая, в каких-то моментах неопытная, но своей игрой ребята привлекают болельщиков. Хотелось бы, чтобы эта некая черта сохранялась в команде дальше. Считаю, что именно этим мы завоёвываем внимание и других болельщиков.



Досрочный выход в РПЛ — возможность использовать ротацию перед финалом Кубка? У нас был некий запас перед соперниками, но хотелось как можно раньше решить задачу. Думаю, что «Крылья» в этом году будут лидерами в России по количеству сыгранных официальных матчей. Даже команды РПЛ, с учётом еврокубков, сыграли меньше. Сезон для нас тяжёлый, но очень интересный, и он ещё продолжается.



Премиальные будут только за первое место или за выход в РПЛ? Они будут в любом случае. Премиальные за первое и за второе места разные. Я уверен, что ребята и без премиальных хотят занять первое место», — передаёт слова Калакуцкого корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сергеев — о выходе «Крыльев Советов» в РПЛ: сил никаких и эмоций тоже. Это заслуга команды