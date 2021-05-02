Тысячи фанатов «Манчестер Юнайтед» протестуют против владельцев клуба. Видео

В преддверии матча 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» тысячи фанатов манкунианского клуба устроили акцию протеста против руководства.
Сначала болельщики устроили акцию около стадиона, а затем часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Известный журналист Роб Харрис на своей странице в «Твиттере» опубликовал видео с происходящим около стадиона, выразив мнение, что это самая большая акция протестов болельщиков «МЮ» за всю историю клуба.
Фотографию можно увидеть на странице Роба Харриса в "Твиттере".
Ранее фанаты запускали сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды в Манчестере перед матчем с мерсисайдцами.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» уже вторую неделю выражают своё недовольство семьёй Глейзеров после того, как они решили стать участниками Европейской Суперлиги.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» должен начаться в 18:30 мск.
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