В матче 31-го тура нидерландского чемпионата «Аякс» разгромил «Эммен». Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена (Амстердам Арена)» в Амстердаме и завершилась со счётом 4:0.

На 10-й минуте матча счёт открыл защитник амстердамцев Юрриен Тимбер. На 61-й минуте преимущество «Аякса» увеличил форвард Себастьен Аллер, ему ассистировал Дави Классен. Третий гол хозяев забил защитник Девин Ренс, голевую передачу отдал Душан Тадич. На 74-й минуте Классен уже сам отправил мяч ворота, Тадич отметился вторым результативным пасом.

«Аякс» в 31 матче набрал 79 очков. Амстердамский клуб досрочно стал чемпионом Нидерландов. «Аякс» опережает ПСВ, занимающий второе место (64), на 15 очков.

«Аякс» стал 35-кратным чемпионом Нидерландов. ПСВ выигрывал чемпионат 24 раза.