Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Монако» — «Лион». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Аякс» стал 35-кратным чемпионом Нидерландов

«Аякс» стал 35-кратным чемпионом Нидерландов
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 31-го тура нидерландского чемпионата «Аякс» разгромил «Эммен». Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена (Амстердам Арена)» в Амстердаме и завершилась со счётом 4:0.

На 10-й минуте матча счёт открыл защитник амстердамцев Юрриен Тимбер. На 61-й минуте преимущество «Аякса» увеличил форвард Себастьен Аллер, ему ассистировал Дави Классен. Третий гол хозяев забил защитник Девин Ренс, голевую передачу отдал Душан Тадич. На 74-й минуте Классен уже сам отправил мяч ворота, Тадич отметился вторым результативным пасом.

«Аякс» в 31 матче набрал 79 очков. Амстердамский клуб досрочно стал чемпионом Нидерландов. «Аякс» опережает ПСВ, занимающий второе место (64), на 15 очков.

«Аякс» стал 35-кратным чемпионом Нидерландов. ПСВ выигрывал чемпионат 24 раза.

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 31-й тур
02 мая 2021, воскресенье. 15:30 МСК
Аякс
Амстердам
Окончен
4 : 0
Эммен
Эммен
1:0 Тимбер – 10'   2:0 Аллер – 61'   3:0 Ренс – 66'   4:0 Классен – 74'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021