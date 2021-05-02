Эшли Коул: Вернер недооценён. Он упускает хорошие моменты, но важен в своей роли в «Челси»

Бывший защитник «Челси» Эшли Коул поделился мнением о нападающем синих и сборной Германии Тимо Вернере.
«Я правда считаю, что Тимо Вернер недооценён, даже несмотря на то что он упустил ряд голевых моментов.
Как тренер, как менеджер вы всегда имеете право сказать: «Он в нужных местах, он в нужных позициях, чтобы нанести удар и преобразовать их».
Но у Тухеля футбол организован таким образом, что он требует, чтобы игроки атаки играли между линиями, использовали диагональные передачи. Вернер очень важен для этой роли, он делает забегания в свободные зоны, направляется в зоны, в которых позволит Мэйсону Маунту получить мяч в нужное время», – приводит слова Коула Goal.com.
Тимо Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Синие заплатили «РБ Лейпциг» за этот трансфер € 53 млн. Контракт Вернера с лондонцами действует до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне Тимо провёл в составе «Челси» 46 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал девять результативных передач.
- 2 мая 2021
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