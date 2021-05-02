Фанаты «МЮ», выбежавшие на поле перед матчем с «Ливерпулем», начинают покидать стадион

Фанаты «Манчестер Юнайтед» покинули чашу стадиона «Олд Траффорд».



Как сообщает британский журналист Майк Парротт, полиция и стюарды сумели вывести болельщиков за пределы стадиона. Интересно, что никаких арестов не последовало.

Видео можно увидеть на странице Майка Парротта в "Твиттере".

Ранее тысячи болельщиков «красных дьяволов» собрались у стадиона на акцию протеста против семьи Глейзеров, владельцев клуба. Позже около сотни человек сумели прорваться прямиком на поле «Олд Траффорд».



Фанаты «Манчестер Юнайтед» уже вторую неделю выражают своё недовольство семьёй Глейзеров после того, как они решили стать участниками Европейской Суперлиги.



Матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» должен начаться в 18:30 мск.



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