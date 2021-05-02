«Зенит» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ

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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало встречи — в 19:00 мск.

«Зенит»: Лунёв, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун, Малком.

Запасные: Кержаков, Одоевский, Круговой, Хотулёв, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дриусси, Шамкин.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Чорлука, Пабло, Рыбчинский, Мухин, Баринов, Жемалетдинов, Крыховяк, Смолов, Камано.

Запасные: Коченков, Савин, Игнатьев, Живоглядов, Лысцов, Мурило, Миранчук, Куликов, Магкеев, Зе Луиш, Эдер, Лисакович.

«Зенит» в 27 матчах набрал 58 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» в 27 матчах набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В случае победы сегодня клуб из Санкт-Петербурга досрочно станет чемпионом.