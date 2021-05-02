«Зенит» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало встречи — в 19:00 мск.
«Зенит»: Лунёв, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун, Малком.
Запасные: Кержаков, Одоевский, Круговой, Хотулёв, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дриусси, Шамкин.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Чорлука, Пабло, Рыбчинский, Мухин, Баринов, Жемалетдинов, Крыховяк, Смолов, Камано.
Запасные: Коченков, Савин, Игнатьев, Живоглядов, Лысцов, Мурило, Миранчук, Куликов, Магкеев, Зе Луиш, Эдер, Лисакович.
«Зенит» в 27 матчах набрал 58 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» в 27 матчах набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В случае победы сегодня клуб из Санкт-Петербурга досрочно станет чемпионом.
- 2 мая 2021
-
18:03
-
17:55
-
17:54
-
17:51
-
17:51
-
17:47
-
17:37
-
17:29
-
17:23
-
17:13
-
17:07
-
16:55
-
16:47
-
16:46
-
16:38
-
16:36
-
16:31
-
16:23
-
16:23
-
16:16
-
16:16
-
16:11
-
16:05
-
16:05
-
15:58
-
15:52
-
15:51
-
15:41
-
15:39
-
15:23
-
15:16
-
15:07
-
15:04
-
14:54
-
14:50