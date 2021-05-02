«Нижний Новгород» разгромил «Спартак-2» и сохранил шансы на прямой выход в РПЛ

В матче 40-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» переиграл «Спартак-2». Встреча проходила на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 3:0.
На 30-й минуте красную карточку получил защитник «Спартака-2» Илья Детенышев. В конце первого тайма счёт открыл полузащитник нижегородской команды, ему ассистировал Артём Попов. Спустя четыре минуты второй гол хозяев забил нападающий Бека Кавтарадзе. В концовке Момо Янсане довёл счёт до разгромного, Николай Калинский забил четвёртый гол «Нижнего Новгорода».
«Нижний Новгород» в 40 матчах набрал 84 очка и сохранил шансы на прямой выход в РПЛ. «Спартак-2» (43) занимает 15-е место в таблице ФНЛ.
Результаты других матчей ФНЛ:
«Краснодар-2» — «Текстильщик» — 0:1
«Нефтехимик» — «Велес» — 2:0
«Торпедо» — «Волгарь» — 1:0
«Чайка» — «Иртыш» — 2:1
- 2 мая 2021
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