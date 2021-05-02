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«Нижний Новгород» разгромил «Спартак-2» и сохранил шансы на прямой выход в РПЛ

«Нижний Новгород» разгромил «Спартак-2» и сохранил шансы на прямой выход в РПЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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В матче 40-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» переиграл «Спартак-2». Встреча проходила на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 3:0.

На 30-й минуте красную карточку получил защитник «Спартака-2» Илья Детенышев. В конце первого тайма счёт открыл полузащитник нижегородской команды, ему ассистировал Артём Попов. Спустя четыре минуты второй гол хозяев забил нападающий Бека Кавтарадзе. В концовке Момо Янсане довёл счёт до разгромного, Николай Калинский забил четвёртый гол «Нижнего Новгорода».

«Нижний Новгород» в 40 матчах набрал 84 очка и сохранил шансы на прямой выход в РПЛ. «Спартак-2» (43) занимает 15-е место в таблице ФНЛ.

Результаты других матчей ФНЛ:

«Краснодар-2» — «Текстильщик» — 0:1

«Нефтехимик» — «Велес» — 2:0

«Торпедо» — «Волгарь» — 1:0

«Чайка» — «Иртыш» — 2:1

ФНЛ - Первый дивизион. 40-й тур
02 мая 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
4 : 0
Спартак-2
Москва
1:0 Горбунов – 45+2'   2:0 Кавтарадзе – 49'   3:0 Янсане – 89'   4:0 Калинский – 90+2' (пен)
Удаления: нет / Детенышев – 30'
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