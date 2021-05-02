«Аталанта» и «Сассуоло» сыграли вничью в драматичном матче. Миранчук остался в запасе

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» (Реджо-нель-Эмилия, Италия) и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Лука Пайретто из Турина. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.
Матч развивался достаточно драматично. Уже на 23-й минуте «Аталанта» осталась в меньшинстве, красную карточку получил Пьерлуиджи Голлини. Несмотря на удаление, счёт в матче открыли именно бергамаски — на 32-й минуте голом отметился Робин Госенс. «Сассуоло» сравнял счёт на 52-й минуте, Доменико Берарди реализовал пенальти. На 75-й минуте составы команд уравнялись, вторую жёлтую карточку в составе хозяев получил Марлон. «Аталанта» получила право на пенальти, но Луис Мурьель не реализовал этот одиннадцатиметровый. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.
«Аталанта», набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» (53) — на восьмой строчке.
- 2 мая 2021
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