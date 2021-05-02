«Ювентус» поздравил «Интер» с чемпионством

Сегодня, 2 мая, миланский «Интер» досрочно стал чемпионом Серии А в сезоне-2020/2021, прервав гегемонию туринского «Ювентуса» на внутренней итальянской арене. Пресс-служба «старой синьоры» поздравила нерадзурри с победой в чемпионате Италии.

«Отличная работа, «Интер» выиграл сезон-2020/21 в Серии А», — написала клубная пресс-служба туринцев в «Твиттере».

Напомним, «старая синьора» завоёвывала золотые медали в девяти предыдущих сезонах. В 2011 году чемпионом Италии стал «Милан», с тех пор «Ювентус» захватил тотальное лидерство в Серии А и лишь в сезоне-2020/2021 был свергнут с трона «Интером» — командой своего бывшего тренера Антонио Конте.

Стоит отметить, что это чемпионство стало для нерадзурри 19-м в истории клуба.