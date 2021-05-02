Начало матча «МЮ» — «Ливерпуль» отложено на неопределённое время из-за протеста фанатов

Матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» не сможет начаться вовремя.



Как сообщает Sky Sports, английская Премьер-лига подтвердила, что в связи с протестами фанатов на «Олд Траффорд» начало матча будет отложено на неопределённое время.



Отмечается, что судьи, включая главного арбитра Майкла Оливера, прибыли на стадион, но пока не знают, когда начнётся игра. Команды же, по информации источника, до сих пор находятся в отелях и не могут их покинуть.



Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» должен был начаться в 18:30 мск.



В преддверии этого матча тысячи фанатов манкунианского клуба устроили акцию протеста против руководства. Сначала болельщики устроили акцию около стадиона, а затем часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Позже сообщалось, что фанаты стали покидать чашу стадиона.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» уже вторую неделю выражают своё недовольство семьёй Глейзеров после того, как они решили стать участниками Европейской Суперлиги.

Один из самых влиятельных каналов о футболе и Англии в Telegram – «PRO Английский футбол». Канал, который объединил все самые важные новости, интересные факты, яркие фразы и занимательную статистику. Подпишись на английский футбол!