«Тамбов» лишился шансов на сохранение прописки в РПЛ

«Тамбов» досрочно вылетел из Российской Премьер-Лиги по итогам 28-го тура чемпионата.

В 28 матчах тамбовская команда набрала 13 очков и лишилась математических шансов на сохранение прописки в РПЛ. За два тура до конца сезона «Тамбов» отстаёт от «Ротора», занимающего 14-е место в таблице, на восемь очков.

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» переиграл «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 2:0.



На 70-й минуте счёт открыл форвард «Ростова» Дмитрий Полоз. Данил Глебов с правого фланга сделал передачу в штрафную, Полоз принял и пробил низом — мяч проскочил под руками вратаря. На 78-й минуте Кэнто Хасимото удвоил преимущество «Ростова».

«Тамбов» был основан в 2013 году. С 2016 года выступал в ФНЛ. В 2019 году стал чемпионом ФНЛ и с сезона-2019/2020 выступает в РПЛ.