Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Монако» — «Лион». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Николич — о матче с «Зенитом»: «Локо» — не икебана на поле, мы пришли играть в свой футбол

Николич — о матче с «Зенитом»: «Локо» — не икебана на поле, мы пришли играть в свой футбол
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич высказался в преддверии матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Мы на хорошем ходу и пришли продолжить наш путь. Мы пришли играть в свой футбол, и наша цель ещё не достигнута. Мы не какая-то икебана на поле.

«Зенит» — отличная команда, у них качественные футболисты, я жду сложную игру. Это будет суперфутбол, возможно, две самые сильные команды в РПЛ.

11 побед подряд дают уверенность, но мы играем у них дома, соперник хочет победить и праздновать чемпионство, но у нас своя цель», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

Встреча «Локомотива» и «Зенита» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые могут досрочно стать чемпионами России сезона-2020/2021 в случае победы в этом матче.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021