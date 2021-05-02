Николич — о матче с «Зенитом»: «Локо» — не икебана на поле, мы пришли играть в свой футбол

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич высказался в преддверии матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Мы на хорошем ходу и пришли продолжить наш путь. Мы пришли играть в свой футбол, и наша цель ещё не достигнута. Мы не какая-то икебана на поле.

«Зенит» — отличная команда, у них качественные футболисты, я жду сложную игру. Это будет суперфутбол, возможно, две самые сильные команды в РПЛ.

11 побед подряд дают уверенность, но мы играем у них дома, соперник хочет победить и праздновать чемпионство, но у нас своя цель», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

Встреча «Локомотива» и «Зенита» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые могут досрочно стать чемпионами России сезона-2020/2021 в случае победы в этом матче.