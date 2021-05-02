Невилл — о протестах фанатов «МЮ»: боссы клуба предали нашу семью. Тут мало извинений

Легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением по поводу акции болельщиков манкунианского клуба, из-за которой пришлось на неопределённое время перенести начало матча «МЮ» — «Ливерпуль».



«Сегодня мы видим, как проявляется злость. Надеюсь, что завтра она будет направлена на мобилизацию с целью проведения реформ, регулирования процессов и придания им открытости.



Возможно, я наивен, но «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» должны действовать как крёстные отцы английского футбола. Они должны проявлять сострадание, заниматься распределением своих благ между всеми членами футбольной семьи. Они в конце концов должны быть справедливыми. Но руководство обоих клубов продемонстрировало жадность, они захотели сбежать со всеми деньгами, обречь нашу футбольную семью на страдания. Эти клубы не должны так поступать. Простых извинений тут мало.



Глейзеры говорили, что хотят вернуть доверие фанатов, но его никогда и не было. Контакта с болельщиками никогда не было. Фанаты не слышали ни единого слова от Глейзера. Ранее болельщики организовывали мирные протесты – это право каждого человека», – приводит слова Невилла Sky Sports.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» должен был начаться в 18:30 мск.



В преддверии этого матча тысячи фанатов манкунианского клуба устроили акцию протеста против руководства. Сначала болельщики устроили акцию около стадиона, а затем часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Позже сообщалось, что фанаты стали покидать чашу стадиона.



Фанаты «Манчестер Юнайтед» уже вторую неделю выражают своё недовольство семьёй Глейзеров после того, как они решили стать участниками Европейской Суперлиги.