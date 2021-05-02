Вендел получил травму в начале матча с «Локомотивом»

Полузащитник «Зенита» Вендел получил повреждение на 12-й минуте матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

Вендел перепрыгивал через зажимавших его Дмитрия Баринова и Максима Мухина и неудачно приземлился на ногу, травмировав её. Футболист, судя по всему, дёрнул заднюю поверхность бедра. Вместо Вендела на поле вышел Себастьян Дриусси.

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«Зенит» в 27 матчах набрал 58 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» в 27 матчах набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В случае победы сегодня клуб из Санкт-Петербурга досрочно станет чемпионом.