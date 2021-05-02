Рой Кин: честно говоря, «Арсенал» просто ужасен

Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин поделился мнением о лондонском «Арсенале».



«Честно говоря, «канониры» просто ужасны. Обычно мы если и критиковали «Арсенал», то говорили о его защите, но сейчас они плохи именно в атаке. Они очень мало забивают. В приоритете у Микеля Артеты сейчас, понятное дело, победа в Лиге Европы, потому что попадание в Лигу чемпионов даст клубу большой толчок в развитии.



Но в английской Премьер-лиге они ужасны. Это одна из слабейших команд «Арсенала», что я видел. У них чувствуется нехватка лидеров, нехватка мастерства, нехватка ярких игроков. Я бы не стал ожидать от такой команды многого», – приводит слова Кина Football.London.

Лондонский «Арсенал» в 34 матчах набрал 49 очков и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. В первом полуфинальном матче Лиги Европы «канониры» уступили на выезде «Вильярреалу» (1:2). Ответная встреча состоится 6 мая в Лондоне.