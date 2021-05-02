«Зенит» — «Локомотив»: хозяева забили третий гол в первом тайме

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» принимает московский «Локомотив». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Зенит» забил третий гол на 45+3-й минуте. Автором забитого мяча стал Сердар Азмун, который реализовал пенальти, назначенный за фол Пабло на Артёме Дзюбе.
Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — Евгений Кукуляк.
«Зенит» в 27 матчах набрал 58 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» в 27 матчах набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В случае победы сегодня клуб из Санкт-Петербурга досрочно станет чемпионом России в сезоне-2020/2021.
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