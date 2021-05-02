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Каррагер отреагировал на перенос матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Каррагер отреагировал на перенос матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
Футбол / Англия 0
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Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на перенос матча 34-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Встреча была отменена из-за вышедшей из-под контроля акции протеста фанатов «красных дьяволов».

«Мы можем говорить только о том, что видели. Хотим ли мы, чтобы болельщики штурмовали и после этого отменяли матчи? Нет, не хотим.

Я не собираюсь сидеть здесь и критиковать фанатов «Манчестер Юнайтед», потому что я из «Ливерпуля». Две недели назад наши болельщики объединились. Всегда найдутся идиоты, которые впутаются во что-то нехорошее. Думаю, что это хорошо — мирно протестовать против того, что случилось в твоём любимом клубе.

Всегда найдётся кто-то, кто зайдёт слишком далеко и сделает это не только в знак протеста. Всегда найдётся кто-нибудь, кто сделает какую-нибудь глупость.

Мы проиграли футбол, и я почти согласен с этим. Уверен, что сегодняшняя ситуация будет доминировать во всех новостях. С фанатами такое случается постоянно. Видео с беспорядками будут крутить повсюду, но есть много других болельщиков, которые делают хорошие вещи.

Я не хочу видеть, как другие болельщики наезжают на фанатов «Манчестер Юнайтед». Большинство сторонников «Манчестер Юнайтед» вели себя мирно», — приводит слова Каррагера BBC.

В преддверии матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» тысячи фанатов манкунианцев устроили акцию протеста против руководства клуба. Сначала болельщики устроили акцию около стадиона, а затем часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Позже сообщалось, что фанаты стали покидать чашу стадиона, однако клубы, посовещавшись с полицией и руководством АПЛ, приняли решение перенести матч. О сроках его проведения будет объявлено позже.

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