Каррагер отреагировал на перенос матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на перенос матча 34-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Встреча была отменена из-за вышедшей из-под контроля акции протеста фанатов «красных дьяволов».
«Мы можем говорить только о том, что видели. Хотим ли мы, чтобы болельщики штурмовали и после этого отменяли матчи? Нет, не хотим.
Я не собираюсь сидеть здесь и критиковать фанатов «Манчестер Юнайтед», потому что я из «Ливерпуля». Две недели назад наши болельщики объединились. Всегда найдутся идиоты, которые впутаются во что-то нехорошее. Думаю, что это хорошо — мирно протестовать против того, что случилось в твоём любимом клубе.
Всегда найдётся кто-то, кто зайдёт слишком далеко и сделает это не только в знак протеста. Всегда найдётся кто-нибудь, кто сделает какую-нибудь глупость.
Мы проиграли футбол, и я почти согласен с этим. Уверен, что сегодняшняя ситуация будет доминировать во всех новостях. С фанатами такое случается постоянно. Видео с беспорядками будут крутить повсюду, но есть много других болельщиков, которые делают хорошие вещи.
Я не хочу видеть, как другие болельщики наезжают на фанатов «Манчестер Юнайтед». Большинство сторонников «Манчестер Юнайтед» вели себя мирно», — приводит слова Каррагера BBC.
В преддверии матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» тысячи фанатов манкунианцев устроили акцию протеста против руководства клуба. Сначала болельщики устроили акцию около стадиона, а затем часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Позже сообщалось, что фанаты стали покидать чашу стадиона, однако клубы, посовещавшись с полицией и руководством АПЛ, приняли решение перенести матч. О сроках его проведения будет объявлено позже.
- 2 мая 2021
-
21:06
-
21:03
-
20:56
-
20:55
-
20:55
-
20:51
-
20:51
-
20:42
-
20:40
-
20:33
-
20:29
-
20:25
-
20:24
-
20:23
-
20:13
-
20:13
-
20:11
-
20:03
-
20:01
-
19:54
-
19:50
-
19:47
-
19:42
-
19:40
-
19:39
-
19:34
-
19:30
-
19:22
-
19:18
-
19:16
-
19:05
-
18:56
-
18:45
-
18:26
-
18:23