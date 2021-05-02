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«А локтем в горло можно, да?» Калиниченко — о голе Дзюбы в ворота «Локомотива»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко отреагировал на спорный эпизод перед первым взятием ворот в матче «Зенит» — «Локомотив». Нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба заблокировал движение Рыбуся, а впоследствии отметился забитым мячом.

«А локтем в горло можно, да?» — написал Калиниченко в своём «твиттере».

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» принимает московский «Локомотив». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. К перерыву сине-бело-голубые ведут со счётом 3:0.

«Зенит» в 27 матчах набрал 58 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» в 27 матчах набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В случае победы сегодня клуб из Санкт-Петербурга досрочно станет чемпионом России в сезоне-2020/2021.