Болельщики «Зенита» начали праздновать чемпионство во время матча с «Локомотивом»

Болельщики петербургского «Зенита» начали праздновать чемпионство во втором тайме матча с «Локомотивом». Счёт — 6:1, идёт второй тайм.

Фанаты вывесили баннер с надписью «Бог любит троицу». Также болельщики скандируют кричалку «Чемпионы-чемпионы!»

Фото: Дмитрий Капущак, «Чемпионат»

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» принимает московский «Локомотив». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» в 27 матчах набрал 58 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» в 27 матчах набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В случае победы сегодня клуб из Санкт-Петербурга досрочно станет чемпионом России в сезоне-2020/2021.