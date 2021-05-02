«Зенит» разгромил «Локомотив» в домашнем матче Российской Премьер-Лиги

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» принимал московский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
В первом тайме «Зенит» забил в ворота «Локомотива» три безответных гола. Счёт в матче открыл Артём Дзюба, два следующих мяча забил Сердар Азмун. Второй тайм начался с быстрого гола всё того же Азмуна, который оформил хет-трик. Чуть позже в центре внимания вновь оказался Артём Дзюба, записавший на свой счёт дубль. «Локомотив» отыграл один гол усилиями Франсуа Камано. Но последнее слово в матче всё равно осталось за «Зенитом» — голом отметился Малком. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев с разгромным счётом.
«Зенит» в 28 матчах набрал 61 очко и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» в 28 матчах набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Благодаря этой победе «Зенит» досрочно стал чемпионом России в сезоне-2020/2021.
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