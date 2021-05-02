«Ювентус» вырвал победу у «Удинезе» благодаря дублю Роналду в концовке
В матче 34-го тура итальянской Серии А «Ювентус» переиграл «Удинезе». Встреча проходила на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине и завершилась со счётом 2:1.
На 10-й минуте счёт открыл защитник «Удинезе» Науэль Молина, ему ассистировал полузащитник Родриго Де Пауль. «Ювентус» отыгрался на 83-й минуте — нападающий Криштиану Роналду реализовал пенальти. Спустя шесть минут Роналду вывел туринцев вперёд, оформив дубль.
«Ювентус» в 34 матчах набрал 69 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» (39) находится на 11-м месте.
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