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«Ювентус» вырвал победу у «Удинезе» благодаря дублю Роналду в концовке

«Ювентус» вырвал победу у «Удинезе» благодаря дублю Роналду в концовке
Футбол / Италия 0

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Ювентус» переиграл «Удинезе». Встреча проходила на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине и завершилась со счётом 2:1.

На 10-й минуте счёт открыл защитник «Удинезе» Науэль Молина, ему ассистировал полузащитник Родриго Де Пауль. «Ювентус» отыгрался на 83-й минуте — нападающий Криштиану Роналду реализовал пенальти. Спустя шесть минут Роналду вывел туринцев вперёд, оформив дубль.

«Ювентус» в 34 матчах набрал 69 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» (39) находится на 11-м месте.

Италия - Серия А. 34-й тур
02 мая 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
1 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Молина – 10'   1:1 Роналду – 83' (пен)   1:2 Роналду – 89'
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