Черчесов поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства.
«Мои поздравления игрокам, тренерам, руководителям и всем болельщикам «Зенита» с третьей подряд победой в российском чемпионате. Абсолютно заслуженные золотые медали, которые были завоёваны благодаря слаженным командным действиям, где каждый игрок на поле знал своё место и проявлял лучшие качества.
Отмечу грамотную профессиональную работу тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком. Желаю «Зениту» успешно выступить в заключительных матчах сезона и в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, а игроков сборной России ждём 20 мая в Новогорске для подготовки к чемпионату Европы», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Рекомендуем вам
- 2 мая 2021
-
21:07
-
21:06
-
21:03
-
20:56
-
20:55
-
20:55
-
20:51
-
20:51
-
20:42
-
20:40
-
20:33
-
20:29
-
20:25
-
20:24
-
20:23
-
20:13
-
20:13
-
20:11
-
20:03
-
20:01
-
19:54
-
19:50
-
19:47
-
19:42
-
19:40
-
19:39
-
19:34
-
19:30
-
19:22
-
19:18
-
19:16
-
19:05
-
18:56
-
18:45
-
18:26
Партнерский контент
Рекомендуем вам