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Черчесов поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства

Черчесов поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства.

«Мои поздравления игрокам, тренерам, руководителям и всем болельщикам «Зенита» с третьей подряд победой в российском чемпионате. Абсолютно заслуженные золотые медали, которые были завоёваны благодаря слаженным командным действиям, где каждый игрок на поле знал своё место и проявлял лучшие качества.

Отмечу грамотную профессиональную работу тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком. Желаю «Зениту» успешно выступить в заключительных матчах сезона и в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, а игроков сборной России ждём 20 мая в Новогорске для подготовки к чемпионату Европы», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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