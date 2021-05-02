«Зенит» вышел на чистое второе место по количеству чемпионских титулов

Петербургский «Зенит» в седьмой раз в своей истории стал чемпионом России. По количеству чемпионских титулов «Зенит» обошёл московский ЦСКА (6). Чаще сине-бело-голубых чемпионом России становился только «Спартак» (10).
«Золотым» матчем для «Зенита» стала встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (6:1). Победу петербуржцам принесли хет-трик Сердара Азмуна, дубль Артёма Дзюбы и гол Малкома.
«Зенит» был основан 25 мая 1925 года. Прежде клуб становился чемпионом России в 2007 году, 2010-м, в сезонах-2011/2012, 2014/2015 и 2018/2019. Также «Зенит» в 1984 году в единственный раз становился чемпионом СССР. В Европе петербуржцы выигрывали Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Также в активе клуба три выигранных Кубка России, один — Кубок СССР. «Зенит» четырежды выигрывал Суперкубок России и однажды — Суперкубок СССР.
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