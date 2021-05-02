Семак сравнялся с Сёминым и Слуцким по количеству чемпионских титулов в РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после досрочного чемпионства петербуржцев сравнялся с Юрием Сёминым и Леонидом Слуцким по количеству завоёванных титулов. Сейчас у каждого специалиста по три чемпионства в Российской Премьер-Лиге.
Отметим, что Семак, руководя «Зенитом», добился третьей подряд победы в РПЛ (в сезонах-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021). Слуцкий приводил московский ЦСКА к чемпионству в сезонах-2012/2013, 2013/2014 и 2015/2016. «Локомотив» с Сёминым становился чемпионом в 2002-м, 2004 годах и в сезоне-2017/2018.
«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021
Семак — о чемпионстве «Зенита»: это подарок для болельщиков
Рекомендуем вам
- 2 мая 2021
-
22:36
-
22:29
-
22:16
-
22:15
-
22:14
-
22:08
-
22:06
-
21:54
-
21:50
-
21:48
-
21:47
-
21:46
-
21:44
-
21:39
-
21:35
-
21:33
-
21:28
-
21:23
-
21:19
-
21:19
-
21:16
-
21:14
-
21:10
-
21:10
-
21:07
-
21:06
-
21:03
-
20:56
-
20:55
-
20:55
-
20:51
-
20:51
-
20:42
-
20:40
-
20:33
Партнерский контент
Рекомендуем вам