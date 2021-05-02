Семак сравнялся с Сёминым и Слуцким по количеству чемпионских титулов в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после досрочного чемпионства петербуржцев сравнялся с Юрием Сёминым и Леонидом Слуцким по количеству завоёванных титулов. Сейчас у каждого специалиста по три чемпионства в Российской Премьер-Лиге.

Отметим, что Семак, руководя «Зенитом», добился третьей подряд победы в РПЛ (в сезонах-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021). Слуцкий приводил московский ЦСКА к чемпионству в сезонах-2012/2013, 2013/2014 и 2015/2016. «Локомотив» с Сёминым становился чемпионом в 2002-м, 2004 годах и в сезоне-2017/2018.

«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021