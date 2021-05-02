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Семак сравнялся с Сёминым и Слуцким по количеству чемпионских титулов в РПЛ

Семак сравнялся с Сёминым и Слуцким по количеству чемпионских титулов в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после досрочного чемпионства петербуржцев сравнялся с Юрием Сёминым и Леонидом Слуцким по количеству завоёванных титулов. Сейчас у каждого специалиста по три чемпионства в Российской Премьер-Лиге.

Отметим, что Семак, руководя «Зенитом», добился третьей подряд победы в РПЛ (в сезонах-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021). Слуцкий приводил московский ЦСКА к чемпионству в сезонах-2012/2013, 2013/2014 и 2015/2016. «Локомотив» с Сёминым становился чемпионом в 2002-м, 2004 годах и в сезоне-2017/2018.

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