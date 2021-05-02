Семак — о матче с «Локомотивом»: сегодня мы получили всё, что недополучали по ходу сезона

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался после победы своей команды в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (6:1).

«Сегодня был наш день. Мы не забивали мячи во многих матчах, когда создавали много. Сегодня и стандартные положения, и розыгрыш с центра поля — все моменты, которые тренируем, получились. Наверное, сегодня мы получили всё, что недополучали по ходу сезона», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Стоит отметить, что благодаря этой победе «Зенит» досрочно стал чемпионом России в сезоне-2020/2021. Это третье чемпионство для сине-бело-голубых подряд: «Зенит» завоёвывал золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. Всего петербургский клуб становился чемпионом страны семь раз.