Семак — о матче с «Локомотивом»: сегодня мы получили всё, что недополучали по ходу сезона
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался после победы своей команды в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (6:1).
«Сегодня был наш день. Мы не забивали мячи во многих матчах, когда создавали много. Сегодня и стандартные положения, и розыгрыш с центра поля — все моменты, которые тренируем, получились. Наверное, сегодня мы получили всё, что недополучали по ходу сезона», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».
Стоит отметить, что благодаря этой победе «Зенит» досрочно стал чемпионом России в сезоне-2020/2021. Это третье чемпионство для сине-бело-голубых подряд: «Зенит» завоёвывал золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. Всего петербургский клуб становился чемпионом страны семь раз.
Семак — о чемпионстве «Зенита»: это подарок для болельщиков
Рекомендуем вам
- 2 мая 2021
-
22:36
-
22:29
-
22:16
-
22:15
-
22:14
-
22:08
-
22:06
-
21:54
-
21:50
-
21:48
-
21:47
-
21:46
-
21:44
-
21:39
-
21:35
-
21:33
-
21:28
-
21:23
-
21:19
-
21:19
-
21:16
-
21:14
-
21:10
-
21:10
-
21:07
-
21:06
-
21:03
-
20:56
-
20:55
-
20:55
-
20:51
-
20:51
-
20:42
-
20:40
-
20:33
Партнерский контент
Рекомендуем вам